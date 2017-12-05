أشاد رجل الأعمال عبدالفتاح معرفي بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لعقد القمة الدورية الـ 38 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في موعدها.

كما أشاد معرفي أيضا بدور الكويت بقيادة سمو الأمير ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي أكثر استقرارا، مضيفا: إن أمير الكويت يهدف إلى «ترميم البيت الخليجي والتحرك لحمايته من التصدع والانهيار»، لافتا الى ان الجهود التي يقوم بها صاحب السمو تؤكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستتجاوز كل الأزمات، فمواقف صاحب السمو جددت الأمل للجميع في الإسهام بحل الأزمة الخليجية وعودة الأمور إلى نصابها.

وقال معرفي ان «مواقف سمو أمير الكويت التاريخية حفظت للخليج بقية من الاستقرار والعقل وأبقت للصلح موضعا، وبحكمته رفعت مكانة الكويت عاليا، مشيرا إلى أن مواقف سمو الأمير تستحق الثناء والتقدير من كل أهل الخليج، لسعيه الدؤوب من أجل جمع الكلمة والتوفيق بين دول الخليج، لافتا إلى أن صاحب السمو بذل جهودا كبيرة في المصالحة الخليجية وتقريب الرؤى من أجل صالح الخليج ووحدته، ويستحق الشكر من أبناء الخليج كافة.

وأكد معرفي أن خطوات سمو الأمير جاءت على قدر الخليج عالميا، وعلى قدر دولة الكويت في المنطقة والعالم.