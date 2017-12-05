استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما تسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير دولة قطر لدى الكويت حمد بن علي آل حنزاب.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة خطية من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقد قام بتسليم الرسالة لنائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب.