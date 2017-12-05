أعلن رئيس المركز الإعلامي لأعمال الدورة الـ38 لمؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي محمد البداح أمس افتتاح المركز الإعلامي المصاحب للقمة التي تنطلق في الكويت اليوم الثلاثاء ويوفر كل الخدمات للإعلاميين.

وقال البداح لـ «كونا» بهذه المناسبة إن المركز الكائن في فندق الجميرا يقدم الخدمات كافة لجميع الإعلاميين وجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والعربية والأجنبية والإعلاميين المتوقع وصول عددهم إلى 200 إعلامي لتغطية أعمال القمة.

وأضاف البداح أن المركز تم تجهيزه بمختلف وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة كمبيوتر وشبكة إنترنت واستوديو تلفزيوني وآخر إذاعي وطابعات فضلا عن وسائل النقل الجماعية للوفود الإعلامية المشاركة والتجهيزات الأمنية والطبية والضيافة على مدار الساعة ليتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى وجود مركز إعلامي مزود بأحدث وسائل الاتصال في قصر بيان، حيث ستعقد الجلسات الخاصة في اجتماعات القمة وسيتم نقل الإعلاميين عبر حافلات من فندق الجميرا حيث المركز إلى قصر بيان اليوم وغدا لحضور وتغطية الاجتماعات.

وأشار إلى أن قطاع الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام نظم جدولا حافلا بالفعاليات والزيارات الميدانية للوفود الإعلامية المشاركة لإطلاعها على أبرز المعالم الثقافية والسياحية في البلاد.

وقد تحول المركز الإعلامي إلى خلية نحل تتسابق فيها اللجان العاملة لتسهيل مهام رجال الإعلام لتقديم رسائلهم الصحافية.

ويعد المركز بمنزلة العصب الأساسي الذي يساعد ضيوف الكويت والإعلاميين على نقل آخر وأهم الأحداث في القمة التي من المنتظر أن تحظى باهتمام إقليمي ودولي في ضوء التطورات المتسارعة على مستوى المنطقة.