بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ماهافا جيرالونكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك ماهافا جيرالونكورن، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالمطار الأميري صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استقبل سموه وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية جيمس ماتيس والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتمنياته لصاحب السمو بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والتطور.

هذا وحمله سموه تحياته وتقديره للرئيس ترامب وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وقد غادر الوزير جيمس ماتيس والوفد المرافق له البلاد بعد زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام، وكان في وداعه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، كما حضر مراسم التوديع كل من رئيس الأركان الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى البلاد لورانس سيلفرمان وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.