الأمير استقبل أمير قطر وممثل سلطان عمان ورئيس وفدي السعودية والبحرين



اختتم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أعمال الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت

وألقى صاحب السمو كلمة اختتم فيها أعمال القمة فيما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الأخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر الشقيقة،،،

صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ممثل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة،،،

أصحاب المعالي ممثلي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،،،،

معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،،،

بعون من الله وتوفيقه نختتم أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد كانت مناسبة طيبة التقينا بإخوة كرام في بلدهم الكويت كما تمكنا خلال هذه المناسبة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا واستطعنا بتوفيق من الله أن نثبت مجددا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات وما توصلنا إليه خلالها من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة وتعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.

وأتقدم بالشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الأمانة العامة وكافة اللجان التي اجتهدت للإعداد لهذا الاجتماع.

صحبتكم عناية الله ورافقتكم السلامة متطلعين بكل الأمل إلى لقائنا القادم في سلطنة عمان الشقيقة بضيافة أخينا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»

وكان قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم ورؤساء الوفود قد توافدوا الى البلاد امس للمشاركة في اعمال القمة حيث وصل إلى البلاد ظهر أمس صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك للمشاركة في اجتماعات القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها الكويت.

وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله والوزراء وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الممثل الشخصي لسمو الأمير سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني وكبار المسؤولين بحكومة دولة قطر الشقيقة.

ولدى وصوله إلى البلاد، أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بيان صحافي عن الأمل في أن تسفر القمة الخليجية الـ38 التي تنعقد وسط ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلس التعاون وتحديات تواجهها المنطقة عن نتائج تسهم في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو توطيد التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف المنشودة لمجلسنا.

وتقدم الشيخ تميم بأطيب تحياته والشعب القطري إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي.

وأعرب عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الأمير وللكويت دوام الرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة سائلا الله العلي القدير «أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وشعوب أمتينا العربية والإسلامية».

كذلك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس ممثل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق الذي وصل للمشاركة في اجتماعات القمة الخليجية الـ 38.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة برئاسة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. سالم جابر الأحمد.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ووزير النقل والاتصالات د. أحمد بن محمد الفطيسي ووزير الشؤون القانونية د. عبدالله بن محمد السعيدي وكبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان الشقيقة.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استقبل سموه رئيس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة وزير الخارجية عادل الجبير والوفد الرسمي المرافق الذي وصل للمشاركة في اجتماعات القمة الخليجية الـ 38 في الكويت.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله والوزراء وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المطار الأميري ظهر أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد استقبل سموه رئيس وفد مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمي المرافق الذي وصل للمشاركة في اجتماعات القمة الخليجية الـ 38 في الكويت.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي وكبار المسؤولين في حكومة مملكة البحرين الشقيقة.