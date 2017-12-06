عبدالعزيز الفضلي

بعد ربع ساعة من إبلاغها مديري المناطق التعليمية ومديري المدارس باستمرار التعطيل الجزئي للمدارس في ثلاث مناطق التعليمية، تراجعت وزارة التربية عن استمرار التعطيل، حيث أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة يوسف النجار أنه بالفعل كان التوجه في بداية الأمر نحو الاستمرار في التعطيل إلا أننا رأينا ان الوضع لا يستدعي الاستمرار في تعطيل الدراسة بالمدارس التي عطلت أمس، لاسيما أن الأمور تسير وفق خطة منظمة بالتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية.

وطالب النجار الجميع من طلبة وهيئات تعليمية بالالتزام بالدوام اليوم الأربعاء.