بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقيات شكر الى كل من: سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ، الشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني ، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، الشيخ ناصر صباح الاحمد وزير شؤون الديوان الاميري ، الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، الشيخ علي الجراح نائب وزير شؤون الديوان الاميري ، الفريق م. الشيخ خالد الجراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة رئيس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات.، د.جمال منصور الحربي وزير الصحة.

عبر فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره لكافة الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في التحضير والإعداد والترتيب للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت في الخامس من شهر ديسمبر 2017 على مابذلوه من جهود مقدرة وترتيب متميز وتنظيم عالي المستوى ساهم في انجاح هذه الدورة واظهار الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها متمنيا سموه رعاه الله للجميع كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رأيته.