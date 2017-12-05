تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص التحيات وأطيب الأمنيات بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها أرض الكويت الطيية يوم 5 ديسمبر 2017 م.

وفي هذا المقام لا يسعني وشعبنا الوفي إلا أن نشيد إكبارا وإعزازا وتقديرا بنبل مقصدكم وحرصكم على وحدة الصف وتعزيز أواصرالمحبة والإخاء للوصول إلى الغايات المرجوة وإعادة مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى جادة التعاون والمصالحة.

كما أتوجه إلى المولى عز وجل يخالص الدعوات القلبية أن يهبكم العمر المديد متدثرا بالصحة والعافية والسعادة وأن يتحقق ما تصبون إليه من بلوغ السلام والأمان والازدهار وأن يحفظكم الله ويرعاكم ذخرا وعزا لكويتنا الغالية راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا سموه بالقرارات البناءة التي أسفرت عنها هذه الدورة والتي ستسهم بإذن الله تعالى في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق المزيد مما تنشده دول المجلس من رقي ونماء وازدهار سائلا المولى جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.