شاركت الكويت في بازار خيري للسلك الديبلوماسي يقام سنويا في العاصمة الپولندية وارسو وتخصص عائداته للأعمال الخيرية ومساعدة الأطفال المحتاجين والمعوزين في مختلف أنحاء العالم.

وذكرت سفارة الكويت في وراسو في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أمس أن السوق الخيري أقيم تحت رعاية قرينة رئيس پولندا وبمشاركة أكثر من 52 دولة منظمة محلية ودولية حرصت على تعريف زوار المعرض بطبيعة منتجاتها المختلفة إلى إبراز ما تزخر به الدول المشاركة من ثقافات مختلفة وعادات وتقاليد شعبية.

وقال البيان إن الجناح الذي أقامته السفارة شهد إقبالا متميزا وأستقطب العديد من الزائرين الذين أشادوا بحسن التنظيم وطريقة تقديم تشكيلة مميزة من المعروضات.

وأشار الى أن الجناح ضم العديد من المنتجات والمعروضات الكويتية المختلفة ومنها الأزياء التقليدية والمواد الغذائية علاوة على السدو والتحف التذكارية وغيرها.