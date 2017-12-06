بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه ورعاه، ببرقيات شكر الى كل من: سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الاحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة رئيس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمرات الشيخ محمد العبدالله، وزير الصحة د.جمال الحربي.

عبر فيها سموه، رعاه الله، عن بالغ شكره وتقديره لكل الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في التحضير والإعداد والترتيب للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت في الخامس من ديسمبر 2017 على ما بذلوه من جهود مقدرة وترتيب متميز وتنظيم عالي المستوى ساهم في إنجاح هذه الدورة وإظهار الوجه الحضاري للوطن العزيز والمكانة المرموقة التي يستحقها، متمنيا سموه، رعاه الله، للجميع كل التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكرا مماثلة.