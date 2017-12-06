تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية شكر من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت الشقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأنا أغادر والوفد المرافق لي دولة الكويت العزيزة أود أن أعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير لما أحطتمونا به من الحفاوة والتكريم أثناء مشاركتنا في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أود ان أشيد بجهودكم المقدرة الرامية لتعزيز التعاون والتضامن بين دول المجلس وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا مؤكدا لكم ان دولة قطر لن تألو جهدا في سبيل تحقيق ما فيه خير ومصلحة شعوبنا الخليجية وشعوب أمتينا العربية والإسلامية.

أسال الله عز وجل أن يمتعكم دوما بموفور الصحة والعافية وأن يحقق لبلدكم الشقيق ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

هذا وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء وعن بالغ تقديره لمشاركة سموه في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.