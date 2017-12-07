تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي جاء فيها: «صاحب السمو الأخ الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسرنا أن نبعث إلى سموكم أخلص التهاني بمناسبة نجاح مؤتمر القمة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد على أرض الكويت الغالية».

وإننا إذ نعرب لسموكم عن تقديرنا للدور البارز والمتميز الذي قمتم به مما ساهم في إبراز فعاليات القمة بصورة تليق وتتناسب بمكانة بلدنا العزيز والتي من شأنها أن تقرب وجهات النظر بين الدول وفض النزاعات والمحافظة على الكيان الخليجي، داعين المولى جلت قدرته لسموكم بدوام الصحة والعافية ولوطننا الغالي مزيدا من الأمن والاستقرار.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير برسالة شكر جوابية لأخيه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة بنجاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مرجوة من شأنها الإسهام في الارتقاء بالتعاون المثمر بين جميع الدول الأعضاء في المجلس إلى آفاق أرحب خدمة لمصالحهم المشتركة وتحقيقا للتطلعات الطموحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسائل تهنئة من أخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ومن أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد ومن أخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عبروا فيها عن خالص تهانيهم بنجاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها الكويت في الخامس من شهر ديسمبر الجاري 2017 سائلين الباري جل وعلا أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي وتحقيق كل ما يتطلع إليه من نمو ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسائل شكر جوابية إلى أخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وإلى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد وإلى أخيه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة بهذه المناسبة، مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مرجوة من شأنها دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ روح التعاون والتكامل بين أعضائه انطلاقا من عمق الأواصر والعلاقات الحميمة والروابط التاريخية التي تجمع قادة وشعوب دول المجلس سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهم موفور الصحة والعافية وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية شكر من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة هذا نصها:

صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أغادر والوفد المرافق لي الكويت العزيزة أود أن أعرب لسموكم عن خالص الشكر والتقدير لما أحطتمونا به من الحفاوة والتكريم أثناء مشاركتنا في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أود ان أشيد بجهودكم المقدرة الرامية لتعزيز التعاون والتضامن بين دول المجلس وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقتنا، مؤكدا لكم ان دولة قطر لن تألو جهدا في سبيل تحقيق ما فيه خير ومصلحة شعوبنا الخليجية وشعوب أمتينا العربية والإسلامية.

أسأل الله عز وجل أن يمتعكم دوما بموفور الصحة والعافية وأن يحقق لبلدكم الشقيق ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

مع أسمى اعتباري وفائق تقديري الأخوي. هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء وعن بالغ تقديره لمشاركة سموه في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

وكانت قطر قد أعلنت امس دعم جهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية لحل الأزمة الخليجية عبر الحوار، مؤكدة تأييدها دعوة سموه لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون بما يضمن آلية محددة لفض المنازعات.

جاء ذلك في بيان صدر امس عقب اجتماع مجلس الوزراء القطري في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة ترأسه الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وعقب الاجتماع، قال حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ان الأخير أشاد بحرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد «على الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأكد مجلس الوزراء القطري في بيانه «أن ما يبذله صاحب السمو من جهد مخلص وبناء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك سيظل دوما موضع التقدير».

وأعلن «تأييده دعوة صاحب السمو بتكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، بما يضمن آلية محددة لفض المنازعات بما تشمله من ضمانات تكفل الالتزام التام بالنظام الأساسي للمجلس».