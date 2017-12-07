أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ان القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة لكنها ستعقد في الرياض، مؤكدا انه سيتم التنسيق مع السعودية بهذا الشأن. وقال بن علوي في تصريح اوردته وكالة الانباء العمانية انه «وفقا لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ 37 التي عقدت بالبحرين العام الماضي فانه يجوز ان تعقد القمة حسب تسلسلها في دولة المقر وان تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أيضا وهي اول مرة يطبق فيه هذا الاجراء».

واضاف ان «كل ما يتعلق بالدورة المقبلة فهي ستكون تحت رئاسة قائد الدولة المضيفة، مشيرا الى ان الاجتماعات الوزارية وما دونها فهي للدولة التي لها الدور ووفقا لاتفاق أين ستكون سواء كانت في دولة المقر او خارجها وهو اجراء سيطبق في الدورة الحالية التي ترأسها الكويت». واوضح بن علوي ان «الاجراء في السابق لم يكن مقننا وانما يقوم على تفاهمات اذ تطلب دولة استضافة ورئاسة القمة لكن الآن تم تعديله بطريقة مقننة كجزء من إجراءات وآليات انعقاد القمة». وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي اكد بن علوي وجود نص يشير الى انشاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس لكنه لم يطبق الا في اطار التفاهم الأخوي.