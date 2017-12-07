أشاد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بالعلاقات بين الولايات المتحدة والكويت قائلا ان التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية والجيش الكويتي بدأ في حرب تحرير الكويت.

جاء ذلك في حديثه للصحافيين عقب اختتام زيارته للكويت. وقال ماتيس انه «منذ حرب تحرير الكويت حظي البلدان بعلاقة ثنائية خاصة تتسم بالانفتاح والشفافية والصدق»، مؤكدا ثقة الولايات المتحدة بالكويت وان العلاقات بين البلدين «وثيقة جدا وقريبة جدا من علاقة الشراكة».

وبالنسبة للأزمة الخليجية، اكد ماتيس أهمية مجلس التعاون الخليجي ووحدة دول الخليج لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ولفت الى دعم الولايات المتحدة لجهود صاحب السمو في هذا الصدد والتي تسعى الى تحقيق التماسك في دول مجلس التعاون الخليجي والحل السلمي للنزاعات الإقليمية.

وقالت المتحدثة باسم «الپنتاغون» دانا وايت في بيان حول الزيارة ان ماتيس اعرب خلال لقاءاته بالمسؤولين الكويتيين عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت.

وأضافت ان «ماتيس أعرب عن شكره لصاحب السمو الأمير على دعمه المستمر للحرب ضد ما يسمى تنظيم داعش واستضافة القوات الأميركية وقوات التحالف في الكويت لدعم العمليات العسكرية في المنطقة».