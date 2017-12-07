تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية شكر من أخيه صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وامتنانه لما حظي به والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالروح الأخوية التي سادت أعمال المؤتمر والتي عكست الحرص على تعزيز المسيرة الخليجية لتحقيق أهدافها المنشودة، متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي المزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية الى أخيه صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة ضمنها سموه بالغ تقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر الأخوية ومثمنا مشاركته في أعمال الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة.