تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا سموه على أن التوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الأمير وحرصه على إعلاء مكانة الكويت في مختلف المحافل أسهم في إنجاح الجهود والمساعي للتوصل لهذه الخطوة الإيجابية.

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ومن تهان بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيدا سموه بالتعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي أسهم بعودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم والذي يتطلع الجميع إلى استعادة أمجاده المعهودة وتحقيق الإنجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.