جين مولير: الحفل الخيري يسعى لجمع التبرعات «للاستمرار في مساعدة اللاجئين

أقامت سفارتنا في العاصمة البلجيكية بروكسل اول حفل خيري لها بهدف دعم اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة (رانا) لدعم ومساعدة اللاجئين.

وقال سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البديوي في كلمته «اننا نحتفل الليلة بجهود المنظمات غير الحكومية في مساعدة المحتاجين واللاجئين على اعادة بناء حياتهم». وأكد دعم جهود منظمة (رانا) غير الحكومية في مساعدة اللاجئين ببلجيكا والدول الاخرى، معربا عن الامل في استمرار المنظمة «بجهودها الجبارة والتواصل مع لاجئين اكثر».

من جهته، أعرب رئيس منظمة (رانا) غير الحكومية جين مولير عن تقديره للسفير البديوي في تنظيم الحفل الخيري الذي يسعى الى جمع التبرعات «للاستمرار في عملنا بمساعدة اللاجئين حيث اننا منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وعملنا تطوعي».

وأوضح ان المنظمة دأبت منذ بداياتها قبل عامين ونصف العام على مساعدة مئات اللاجئين وخاصة اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توفير السكن والطعام، داعيا الى التبرع بشكل شهري لتمكين المنظمة من مساعدة اللاجئين بشكل اكبر.