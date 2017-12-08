بحث سفيرنا لدى أستراليا نجيب البدر مع حاكم ولاية فيكتوريا لندا ديسو عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية مع مدينة ملبورن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وذكرت سفارتنا لدى استراليا، في بيان تلقته «كونا»، ان ذلك جاء خلال زيارة قام بها السفير بدر الى ملبورن عقد خلالها عددا من الاجتماعات الثنائية ضمت كلا من حاكم ولاية فيكتوريا لندا ديسو ورئيس المجلس التشريعي للولاية بروس اتكنسون وعمدة مدينة ملبورن روبرت دويل ووزير التجارة والاستثمار فيليب دالداكس وعددا من المسؤولين.

واكد السفير البدر «ان ولاية فيكتوريا تعتبر من أهم الولايات الاقتصادية والاستثمارية والتي نسعى الى تطوير وتنمية علاقات التعاون معها حيث تعد الكويت أحد أهم الشركاء التجاريين لأستراليا وخصوصا في مجال الطاقة والثروة الحيوانية والتعليمية وغيرها».

واعرب عن امله في نقل آفاق التعاون الثنائي الى مستويات أعلى وبشكل يعزز المصالح المتبادلة مضيفا أن الولاية تشتهر بعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المتميزة ذات التصنيف الدولي المتقدم حيث يوجد في الولاية نحو 300 طالب مبتعث على نفقة الدولة. واشاد السفير بالجهود التي يقوم بها طلبة الكويت المبتعثون للدراسة في استراليا، موضحا أنه استمع الى ملاحظاتهم التي تيسر تحصيلهم الدراسي.

وشدد على أهمية احترام اللوائح والقوانين المنظمة للابتعاث وخاصة في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها العديد من دول العالم مما يترتب عليه أهمية التواصل مع السفارة والمكتب الثقافي.