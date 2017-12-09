أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام المبارك اليوم حرص دولة الكويت على دعم الجهود الدولية كافة في محاربة الارهاب والتطرف.

وشدد الشيخ عزام الصباح على هامش فعاليات المنتدى ال13 لحوار المنامة 2017 الذي تستضيفه البحرين على اهمية المنتدى الذي يشارك فيه الخبراء العسكريون والأمنيون لبحث اهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد بالجهود المبذولة التي يقوم بها القائمون على تنظيم فعاليات منتدى حوار المنامة معربا عن الأمل بالتوفيق والنجاح للجميع.

كما أعرب عن شكره وتقديره للوفد الكويتي المشارك في منتدى حوار المنامة برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر الصباح.

وكانت فعاليات المنتدى ال13 لحوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين انطلقت أمس الجمعة تحت رعاية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد وتستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك في كلمة له خلال الافتتاح مواصلة مملكة البحرين الاضطلاع بمسؤولياتها في تقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للتحالفات الإقليمية والدولية الهادفة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة "الإرهاب" والتطرف.

وأعرب عن أمله أن "تسهم جلسات الحوار في انشاء قاعدة أمنية متطورة تسهم في حل النزاعات والحروب ومحاربة الارهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله" متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح.

يذكر ان المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة ايام يشارك فيه عدد من الخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين والاكاديميين لبحث اهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى.