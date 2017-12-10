القاهرة - هناء السيد و«كونا»

غادر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد البلاد أمس متوجها إلى القاهرة لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري إضافة إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية الذي دعت له كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ودولة فلسطين الشقيقة لبحث الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في ضوء اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها. ويضم وفد الكويت المشارك كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.

وكان مندوب الكويت لدى جامعة العربية السفير أحمد البكر قد دعا إلى مضاعفة الجهود على جميع المستويات عربيا وإقليميا ودوليا لمحاربة ظاهرة الإرهاب وتفعيل القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية في مكافحة الإرهاب.