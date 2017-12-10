بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموه والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وبرقية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود بن محمد آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه صاحب السمو السيد تركي بن محمود آل سعيد، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.