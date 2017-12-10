سلم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي تبرع الكويت بقيمة 5 ملايين دولار أميركي إلى وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لدعم انشطتها وخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في سورية.

وقال السفير العتيبي في بيان لـ«كونا» أمس: إن هذه المساهمة التي سلمها الى مدير مكتب الوكالة في نيويوك بيتر مولريان تأتي إيمانا من الكويت بضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية والتخفيف منها.

وأضاف أن «هذه المساهمة تؤكد دعم الكويت الراسخ للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين لاسيما هؤلاء الذين يواجهون ظروفا صعبة في سورية منذ اندلاع الأزمة هناك».

وأكد العتيبي دعم الكويت لجهود المفوض العام للأونروا بيير كرينبول الرامية إلى ضمان استقرار الوضع المالي للأونروا لتتمكن من مواصلة أعمالها وتوفير سبل العيش الأساسية والرعاية والحماية للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على كرامتهم وصون حقوقهم.