بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي مع نائب وزير الداخلية البحريني الشيخ طلال بن محمد آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس جهاز الأمن الوطني في تصريح لـ «كونا» على هامش استقباله نائب وزير الداخلية البحريني في مقر إقامته عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة البحرين، لا سيما المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية.

حضر اللقاء بين الجانبين الكويتي والبحريني عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية.

وشارك وفد الكويت برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي في فعاليات المنتدى الـ 13 لحوار المنامة 2017 الذي تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 8 - 10 الجاري.

من جهته، دعا النائب علي الدقباسي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تكثيف التعاون المشترك للقضاء على الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، مؤكدا أنها أصبحت خطرا يهدد أمن واستقرار مستقبل الشعوب، لافتا إلى أن المشاركة في المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الآراء والأفكار والرؤى وبحث اهم القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف ان الإرهاب أصبح ظاهرة تستوجب الوقوف بشكل حازم مع أشكاله كافة داعيا إلى ضرورة منع انتشاره على نطاق واسع ومحاصرته أينما ظهر.

وأكد حرص الكويت على دعم الجهود الدولية كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

بدوره، أكد عميد السلك الديبلوماسي سفير الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح حرص الكويت على دعم الجهود الدولية كافة في محاربة الإرهاب والتطرف.

وشدد الشيخ عزام الصباح في تصريح لـ «كونا» أمس على هامش فعاليات المنتدى الـ 13 لحوار المنامة 2017 الذي تستضيفه البحرين على أهمية المنتدى الذي يشارك فيه الخبراء العسكريون والأمنيون لبحث أهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد بالجهود المبذولة التي يقوم بها القائمون على تنظيم فعاليات منتدى حوار المنامة، معربا عن الأمل بالتوفيق والنجاح للجميع.

كما أعرب عن شكره وتقديره للوفد الكويتي المشارك في منتدى حوار المنامة برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك في كلمة له خلال الافتتاح مواصلة مملكة البحرين الاضطلاع بمسؤولياتها في تقديم الدعم الاستراتيجي واللوجستي للتحالفات الإقليمية والدولية الهادفة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة «الإرهاب» والتطرف.

وأعرب عن أمله في ان «تسهم جلسات الحوار في إنشاء قاعدة أمنية متطورة تسهم في حل النزاعات والحروب ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله» متمنيا للمشاركين التوفيق والنجاح.

يذكر ان المؤتمر الذي تستمر فعالياته 3 أيام يشارك فيه عدد من الخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين والأكاديميين لبحث اهم القضايا وتبادل الآراء والأفكار والرؤى.

العلي بحث التعاون مع واشنطن ولندن

المنامة - كونا: بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي مع مسؤولين عسكريين أميركي وبريطاني أوجه التعاون المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال استقبال العلي في مقر اقامته بالمنامة مساعد وزير الدفاع الأميركي للعلاقات الأمنية الدولية روبرت كاريم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث العلي في وقت لاحق مع وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات واستعرض معه العديد من الأمور التي تهم الجانبين. وأكد العلي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا خاصة في مجالات الأمن والدفاع. حضر اللقاء بين الجانبين عدد من كبار القيادات الأمنية والعسكرية.