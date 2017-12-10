رياض المالكي: لا سلام دون الدولة الفلسطينية ولا دولة فلسطينية دون القدس





أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن إعلان الرئيس الأميركى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يخالف القوانين الدولية.



وقال ابوالغيط في كلمته امام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء امس برئاسة جيبوتي، وبناء على طلب من دولة فلسطين، إن الرد العملي على قرار ترامب ينبغي أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.



من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن قرار ترامب مرفوض رفضا مطلقا، مؤكدا أنه انتهك القانون الدولي وخرق رسالة الضمانات الأميركية بخصوص عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



واضاف المالكي ان القرار الأميركي نزع عن واشنطن اهليتها لرعاية عملية السلام، منوها إلى أن هذه الخطوة تعطي الفرصة لمن يحاولون اثارة حرب دينية في المنطقة.



وشدد على أنه لا سلام بدون الدولة الفلسطينية ولا دولة فلسطينية بدون القدس.



من جانبه، حث وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي في كلمته خلال الاجتماع، المجتمع الدولي ومؤسساته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي.



بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الخطوة الأميركية هي جرس انذار ان القضية الفلسطينية تضع المنطقة على حافة الانفجار.



واشار شكري الى ان الإرهابيين والمتطرفين يستغلون الوضع الحالي لجذب مؤيدين وتنفيذ هجمات.



وقد شارك في الاجتماع الطارئ، 18 وزيرا ما بين وزير خارجية ووزير دولة للشؤون الخارجية، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، فيما مثل مملكة البحرين وجزر القمر مندوباها الدائمان، وبقى معقد سورية مجمدا.



هذا وسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع طارئ للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومشاركة الدول الأعضاء في اللجنة (14 دولة).