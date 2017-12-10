تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة رفع الايقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،وقال الغانم خلال برقيته : يسعدنى ايما سعادة بأن اتقدم إلى مقام سموكم الكريم بتحية اكبار وإجلال وإلى ابناء شعب الكويت الوفي الأصيل بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة القرار الذي اتخذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية والذي جاء نتيجة توجيهات سموكم السديدة والحكيمة والمساعي الحميدة من لدن مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم.

واضاف الغانم: إزاء هذه المناسبة السعيدة والتاريخية للرياضة الكويتية أود أن أعرب لسموكم باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة عن بالغ الاعتزاز والتقدير لجهود سموكم الدؤوبة والحثيثة التي تبذلونها من أجل رفع مكانة الكويت عاليا خفاقا في المحافل الدولية والمحلية، متضرعا إلى المولى العلي القدير ان يديم على سموكم نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ سموكم بعين عنايته ورعايته لنا جميعا ولوطننا العزيز ونبراسا يضيء لنا دروب الخير والنماء لكويت المجد والعز والمنعة.

وقد بعث صاحب السمو الأمير برسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الأمة من مشاعر طيبة ومن تهاني بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مشيدا سموه بما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود كبيرة وتعاون مثمر أسهم بعودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم متطلعا سموه إلى أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الكرة الكويتية أمجادها المعهودة وتحقيق الانجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير رسالة من الغانم بمناسبة نجاح الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، قال الغانم خلالها: يطيب لي أن أرفع الى مقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن الاخوة زملائي أعضاء مجلس الامة نفحة صدق من اعماق الفؤاد نابعة من اعمق مشاعر الولاء مقرونة بمشاعر الابتهاج بما نتج عنه الاجتماع المنعقد للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي احتضنتها دولة الكويت الطيبة على ارضها وفي سمائها يوم 5 ديسمبر 2017 من نجاح بكل المقاييس مما اثنى عليه وأشاد به كل من سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة وسمو فهد بن محمود آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وممثلي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت دور الوحدة والاخوة بين ابناء دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم على قلب رجل واحد وجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر مبتهلين الى الله في عليائه ان يحفظ سموكم وأن يهبكم العمر المديد متدثرا بثوب الصحة والعافية والسعادة وأن يبقيكم لشعبكم الوفي الامين منار اشعاع يضيء طريق الهدى امامه ويزيده عزا ورفاهية ونورا وذخرا وحاميا له في ربوع من الامن والامان والسلام وأن يبقيكم لنا ملاذا وذخرا وسندا إنه على مايشاء قدير.



وقد بعث صاحب السمو الأمير برسالة شكر جوابية إلى الغانم ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الأمة من مشاعر طيبة بمناسبة انعقاد ونجاح الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها دولة الكويت في الخامس من شهر ديسمبر الجاري مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مثمرة ومرجوة من شأنها الاسهام بإذن الله تعالى في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع بمسيرته المباركة بما يخدم التطلعات التنموية الطموحة لدول المجلس وشعوبه الكريمة سائلا سموه المولى جل وعلا ان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد مما ينشده الوطن الغالي من نمو وإزدهار.