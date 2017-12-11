شاركت القنصلية العامة للكويت في البصرة بأعمال الذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اقيم برعاية مكتب الأمم المتحدة (يونامي) جنوب العراق.

وقالت القنصلية في بيان تلقت (كونا) نسخة منه ان القنصل العام يوسف الصباغ شارك في اعمال اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان ان الصباغ استعرض خلال المؤتمر دور الكويت البارز في تطبيق معايير حقوق الإنسان التي تعد في طليعة البلدان المتميزة والتي كانت ومازالت تتمسك بحماية حقوق الإنسان وتقدم يد العون والمساندة للشعوب الجارة والصديقة.

وأوضح أن دور الكويت في هذا الجانب كان محط إشادة واستحسان من قبل القائمين على المؤتمر وحكومة البصرة المحلية في ظل ما تقدمه القنصلية الكويتية من دعم لشرائح المجتمع في البصرة.