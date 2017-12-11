صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله وزراء الطاقة والنفط في «أوابك» أمس صاحب السمو: نتائج القمة الخليجية من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع بمسيرته المباركة

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مستقبلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ووزراء الطاقة والنفط المشاركين في احتفالية اليوبيل الذهبي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) والمنعقدة في الكويت.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

إلى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التالي نصها:

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مستقبلا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد

تحية من عند الله مباركة طبية وبعد:

يسعدني أيما سعادة بأن أتقدم إلى مقام سموكم الكريم بتحية إكبار وإجلال وإلى أبناء شعب الكويت الوفي الأصيل بأسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة القرار الذي اتخذ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برفع الإيقاف الرياضي عن الرياضة الكويتية والذي جاء نتيجة توجيهات سموكم السديدة والحكيمة والمساعي الحميدة من لدن مقام سموكم.

وإزاء هذه المناسبة السعيدة والتاريخية للرياضة الكويتية أود أن أعرب لسموكم باسمي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة عن بالغ الاعتزاز والتقدير لجهود سموكم الدؤوبة والحثيثة التي تبذلونها من أجل رفع مكانة الكويت عاليا خفاقا في المحافل الدولية والمحلية ، متضرعا إلى المولى العلي القدير ان يديم على سموكم نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ سموكم بعين عنايته ورعايته لنا جميعا ولوطننا العزيز ونبراسا يضيء لنا دروب الخير والنماء لكويت المجد والعز والمنعة.

والسلام على سموكم ورحمة الله وبركاته،

هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه معاليه باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الأمة من مشاعر طيبة ومن تهان بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيدا سموه بما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود كبيرة وتعاون مثمر أسهم بعودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم، متطلعا سموه إلى أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الكرة الكويتية أمجادها المعهودة وتحقيق الإنجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة نجاح الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التالي نصها:

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد

تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد:

يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم باسمي ونيابة عن الاخوة زملائي أعضاء مجلس الأمة نفحة صدق من أعماق الفؤاد نابعة من أعمق مشاعر الولاء مقرونة بمشاعر الابتهاج بما نتج عنه الاجتماع المنعقد للدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي احتضنتها الكويت الطيبة على أرضها وفي سمائها يوم 5 ديسمبر 2017 من نجاح بكل المقاييس مما أثنى عليه وأشاد به كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ممثل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وأصحاب المعالي ممثلي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت دور الوحدة والاخوة بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بأنهم على قلب رجل واحد وجسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، مبتهلين الى الله في عليائه ان يحفظ سموكم وأن يهبكم العمر المديد متدثرا بثوب الصحة والعافية والسعادة وأن يبقيكم لشعبكم الوفي الأمين منار إشعاع يضيء طريق الهدى أمامه ويزيده عزا ورفاهية ونورا وذخرا وحاميا له في ربوع من الأمن والأمان والسلام وأن يبقيكم لنا ملاذا وذخرا وسندا إنه على ما يشاء قدير.

والسلام على سموكم ورحمة الله وبركاته،،

وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه معاليه باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس الأمة من مشاعر طيبة بمناسبة انعقاد ونجاح الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها الكويت في الخامس من شهر ديسمبر الجاري، مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مثمرة ومرجوة من شأنها الإسهام بإذن الله تعالى في تعزيز العمل الخليجي المشترك والدفع بمسيرته المباركة بما يخدم التطلعات التنموية الطموحة لدول المجلس وشعوبه الكريمة، سائلا سموه المولى جل وعلا ان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد مما ينشده الوطن الغالي من نمو وازدهار.