استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبـل سمـوه نـائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح. كما استقبــل سمــو ولــي العهــد وزير الدولة لشــؤون مجلـس الــوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.