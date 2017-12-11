جددت رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي كريستين دوفرين دعمها القوي لإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن) لدخول الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء دوفرين بسفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي بمقر مجلس الشيوخ البلجيكي.

وقالت دوفرين في تصريح لـ«كونا» ان الكويت مؤهلة ومرشحة قوية لاعفاء مواطنيها من تأشيرة (الشنغن) الأوروبية حيث انها ستسعى الى الاسراع في إنهاء طلب الموافقة.

واشادت دوفرين بزيارتها للكويت في نوفمبر الماضي حيث التقت بصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، موضحة انها بحثت مع المسؤولين الكويتيين القضايا ذات المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية.

ونوهت بـ«الحكمة والحنكة السياسية» لصاحب السمو الأمير، مثمنة دور سموه وجهوده الرامية الى تهدئة الاوضاع في المنطقة.

من جهته، قال سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى حلف شمال الاطلسي (ناتو) جاسم البديوي في تصريح مماثل لـ«كونا» ان العديد من كبار المسؤولين سيجرون زيارات رسمية لبلجيكا خلال الفترة المقبلة ولاسيما بداية العام المقبل.