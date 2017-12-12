مريم بندق

حظيت الحكومة الجديدة التي أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما باعتمادها أمس ـ وأشارت الى تشكيلها «الأنباء»ـ بردود فعل متباينة، خصوصا لجهة دخول وجوه جديدة يعول عليها في تجويد الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد في كتاب التشكيل الذي رفعه لصاحب السمو على إدراكه والفريق الوزاري لحجم التحديات الجسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية التي تستوجب العمل الجاد الدؤوب والمثمر، ولفت الى العزم على بذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه جميعا في العطاء والإنجاز.

وتضمنت التشكيلة مع عودة د.نايف الحجرف دخول ٨ وجوه جديدة هم الشيخ ناصر صباح الأحمد نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ود.باسل الصباح وزيرا للصحة وبخيت الرشيدي وزيرا للنفط ود.جنان بوشهري وزيرة للدولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات، ود.حامد العازمي وزيرا للتربية والتعليم العالي وحسام الرومي وزيرا للأشغال ووزير دولة لشؤون البلدية، وعادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة والمستشار د.فهد العفاسي وزيرا للعدل والأوقاف.

وفي من التفاصيل فقد أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، فيما يلي نصه:مرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 12 صفر 1439هـ الموافق 1 نوفمبر 2017 بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين كل من:

1 - ناصر صباح الأحمد الصباح (نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع)

2 - صباح خالد الحمد الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية)

3 - الفريق م/ خالد الجراح الصباح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية)

4 - أنس خالد ناصر الصالح (نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء)

5 - د.نايف فلاح مبارك الحجرف (وزيرا للمالية)

6 - هند صبيح براك الصبيح (وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية)

7 - خالد ناصر عبدالله الروضان (وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب)

8 - محمد ناصر عبدالله الجبري (وزيرا للاعلام)

9 - د.باسل حمود حمد الصباح (وزيرا للصحة)

10 - بخيت شبيب بخيت الرشيدي (وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء)

11 - د.جنان محسن حسن رمضان (وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات)

12 - د.حامد محمد كميخ العازمي (وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي)

13 - حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي (وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية)

14 - عادل مساعد الجارالله الخرافي (وزير دولة لشؤون مجلس الامة)

15- المستشار د.فهد محمد محسن العفاسي (وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الإسلامية)

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراءجابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الأول 1439هـالموافق 11 ديسمبر 2017م

هذا، وقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع الى مقام سموه حفظه الله الكتاب التالي:

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت حفظكم الله ورعاكم،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،لقد صدر أمر سموكم السامي المؤرخ الأول من نوفمبر 2017 وأوليتموني ثقتكم الغالية بتعييني مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وكلفتموني بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وإذ أؤكد يا صاحب السمو مجددا اعتزازي وتقديري لثقة سموكم الغالية التي طوقتموني بها فإني أجدد العهد بأن أكون اهلا لهذه الثقة في حمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي مدركا تمام الإدراك حجم التحديات الجسام والقضايا العالقة والمشكلات الحيوية التي تستوجب العمل الجاد الدؤوب والمثمر وبإرادة لا تتهاون في مواجهة الصعوبات والعوائق التي قد تعترض مسيرة العمل والانجاز، ولا شك أنها مسؤولية ثقيلة اعتز بحملها سعيا إلى خدمة وطننا الغالي ولتحقيق تطلعات أهله الأوفياء في ظل توجيهات سموكم السديدة التي هي نبراس للرخاء والتقدم.

وإني يا صاحب السمو إذ اتشرف بأن ارفع لمقام سموكم أسماء الزملاء الذين قبلوا مشكورين مشاركتي في حمل الأمانة الكبيرة والثقة الغالية وتولي المنصب الوزاري المرشح له كل منهم عاقدين العزم على بذل الغالي والنفيس ومواصلة الليل بالنهار لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من العطاء والانجاز وهم:

1 - ناصر صباح الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع

2 - صباح خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية

3 - الفريق م خالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

4 - أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

5- د.نايف فلاح مبارك الحجرف وزيرا للمالية

6 - هند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

7 - خالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب

8- محمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للاعلام

9 - د.باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة

10 بخيت شبيب بخيت الرشيدي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء

11 - د.جنان محسن حسن رمضان وزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات

12 - د.حامد محمد كميخ العازمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي

13 - حسام عبدالله عبد الوهاب الرومي وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية

14- عادل مساعد الجارالله الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة

15- المستشار د.فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلاميةفإن حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم تفضلتم بإصدار المرسوم اللازم بتشكيل الوزارة.

ادعو المولى سبحانه أن يعيننا جميعا على أداء الأمانة التي ارتضينا مسؤولياتها وحملنا على عاتقنا واجباتها وأن يحقق بالخير آمالنا ويكتب لنا التوفيق فيما نصبو إليه لرفعة وطننا الغالي في ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة.

وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول وافر التقدير والاحترام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح.

السير الذاتية للوزراء في الحكومة الـ 35 بتاريخ الكويت السياسي منذ 1962 والسابعة للمبارك

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس مرسوما بتشكيل الوزارة الـ 35 في تاريخ الكويت السياسي منذ العام 1962 والسابعة منذ تولي سمو الشيخ جابر المبارك رئاسة الوزارة في ديسمبر عام 2011.

وحسب المادة 56 من الدستور الكويتي يعين سمو الامير، رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للمادة ذاتها يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وفيما يلي تقرير بالسير الذاتية لأعضاء الوزارة الجديدة.

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح

من مواليد 1942، وتدرج في عدد من المناصب منذ العام 1968 منها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الاميري ثم مدير للادارة ثم وكيل مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

وعين بعد ذلك محافظا لحولي في مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ثم وزارة الاعلام تلاها منصب مستشار في مكتب سمو الأمير.

وفي 14 فبراير 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع وعين في المنصب نفسه في الحكومة التي شكلت في 14 يوليو 2003.

وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين اللذين اجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.

وتولى الشيخ جابر المبارك في 28 أكتوبر 2007 اثر تعديل وزاري منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، واعيد تعيينه في المناصب نفسها في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو2011 الى أن قدمت الحكومة استقالتها في 28 نوفمبر 2011، وصدر الامر الاميري في 30 نوفمبر 2011 بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأعيد تعيين سموه في هذا المنصب في حكومات يوليو 2012 ونوفمبر 2016، وأخيرا في الأول من نوفمبر 2017، حيث صدر الامر الأميري بتعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

من مواليد 27 أبريل 1948 وهو الابن الأكبر لصاحب السمو، وتقلد عدة مناصب منها المستشار الخاص لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 1999، ووزير لشؤون الديوان الأميري بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 فبراير 2006.

وفي مجال التجارة والاستثمار كان له عدة نشاطات حيث أسس شركة «الفتوح القابضة» وشركة «مشاريع الكويت القابضة» الى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حيث أسس دار الآثار الاسلامية وهي المؤسسة الثقافية الكويتية القائمة على «مجموعة الصباح الأثرية»، اضافة الى كونه عضوا فخريا في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان ـ نيويورك، ومؤسس وعضو جمعية حماية المال العام الكويتية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح

من مواليد الكويت عام 1953 وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق ديبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية ـ قسم الشؤون العربية من 1978 - 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 1983 - 1989.

وعمل سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا للكويت لدى منظمة المؤتمر الاسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998، وشارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.

حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الاولى عام 1998.

وفي العام 1998 صدر مرسوم بتعيينه رئيسا لجهاز الامن الوطني بدرجة وزير وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2006 ومارس 2007 ثم وزيرا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009.

وفي يناير 2014 صدر المرسوم الأميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وفي ديسمبر 2016 أعيد توليه ذات الحقيبة الوزارية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح

تدرج في السلك العسكري حتى وصل الى رتبة فريق ركن وعين رئيسا للأركان العامة في 4 مارس 2012 ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع في حكومة يوليو 2013 وفي حكومة يناير 2014 عين وزيرا للدفاع، وفي 30 نوفمبر 2016 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح

من مواليد عام 1972 وحاصل على بكالوريوس ادارة الاعمال من جامعة بورتلاند الأميركية 1997، كان عضوا في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2006 ـ 2010 ورئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا في شركة كويت انفست القابضة عام 2006، وعضو مجلس ادارة شركة عقارات الكويت عام 2003، ومديرا لشركة الخليج للوساطة المالية عام 1997 وعضو مجلس ادارة في شركة مجموعة الخدمات المالية من 2000 حتى 2003.

عين وزيرا للتجارة والصناعة في الوزارة الـ 31 في فبراير 2012 وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في حكومتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013 وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية في يناير 2014 ووزيرا للنفط بالوكالة في نوفمبر 2015 ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في ديسمبر 2016.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح

حاصلة على بكالوريوس علوم (حاسب آلي واحصاء) عام 1981.

تولت عام 2007 منصب وكيل مساعد في ديوان الخدمة المدنية وتقلدت عام 2008 منصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وتسلمت عام 2012 منصب المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية.

عينت وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية في يناير 2014 وفي ديسمبر 2016 صدر مرسوم اميري بتعيينها وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل مساعد الجارالله الخرافي

من مواليد 1959 حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

عمل رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية ومساعدا للمدير العام في شركة صناعات الألمنيوم وشغل عضوية المجلس البلدي عام 2005 ورئاسة الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ورئاسة اتحاد المهندسين العرب، وحاز عضوية مجلس الأمة من 2013 إلى 2016 وزكي لمنصب أمين سر المجلس في أكتوبر 2015.

وزير الصحة الشيخ د.باسل حمود الحمد الصباح

من مواليد الكويت 1974 وحاصل على شهادة الطب من جامعة الكويت عام 1999 وعلى شهادة الدكتوراه البورد الكندي تخصص أنف وأذن وحنجرة عام 2006 من جامعة ميجيل الكندية.

تقلد عدة مناصب في مستشفيات الكويت منها طبيب استشاري أنف وأذن وحنجرة في مستشفى زين ورئيس مجلس أقسام الأنف والاذن والحنجرة منذ عام 2012 وحتى اليوم.

وتقلد منصب مدير مركز سالم العلي الصباح لعلاج السمع والنطق ما بين 2010 و2012، وعمل محاضرا في كلية الطب بجامعة الكويت وشارك في العديد في المؤتمرات الخارجية في مجاله التخصصي.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبدالله الروضان

من مواليد 25 مايو 1978 وحاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال تخصص تمويل ومنشآت مالية من جامعة الكويت، عمل في القطاع الخاص في شركة سنيار للدعاية والاعلان العالمية ويترأس اللجنة المنظمة لدورة الروضان الرمضانية لكرة القدم، عين وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب بالوكالة من نوفمبر 2016 حتى أكتوبر 2017.

وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات د.جنان محسن حسن رمضان

حاصلة على الماجستير في الهندسة من جامعة الكويت والدكتوراه من جامعة عين شمس في القاهرة، حازت عضوية المجلس البلدي من عام 2009 وحتى 2013.

عملت مستشارا بمجلس الامة في لجنة المرافق العامة منذ 2014 وحتى 2016 الى جانب عضوية الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ العام 2016 وحتى الآن.

تولت عضوية جهاز مدينة الحرير وعضوية اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بمجلس الوزراء الى جانب عضوية لجنة الاستراتيجية الاسكانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ عام 2016 وحتى 2017.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبدالله عبدالوهاب الرومي

من مواليد 1959 وحاصل على شهادة هندسة كمبيوتر من جامعة الباسيفيك في ولاية كاليفورنيا الأميركية عام 1983.

عمل رئيسا لقسم برمجة الحجز الآلي في الخطوط الجوية الكويتية منذ عام 1989، وحتى 1983 وتقلد منصب مدير مركز المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام 1989 حتى 1990 وحاز عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت شبيب بخيت الرشيدي

من مواليد الكويت عام 1957 وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية عام 1982.

تقلد رئاسة شركة البترول الكويتية العالمية ومنصب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي سي هولدينجز (أوروبا)، عين رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير (البحرين) عام 2016 وحتى الآن.

ويتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود وكان عضو مجلس إدارة شركة نفط الكويت ما بين عامي 2011 و2012.

شارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية كمتحدث رئيسي ممثلا لقطاع التكرير في الكويت فيما يخص الخطة الاستراتيجية طويلة المدى.

وزير المالية د.نايف فلاح الحجرف

حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة 2002 وعلى الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة 1997 وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994، عمل نائبا لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية ويحظى بعضوية المجلس الأعلى للبترول 2010 وهو رئيس تنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري 2009 ومستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية ومستشار مالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط.

تسلم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي في فبراير 2012 وعين في يوليو 2012 وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي بالوكالة وفي ديسمبر 2012 اعيد تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في الحكومة الـ32 ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي في ديسمبر 2016.

وزير الإعلام محمد ناصر عبدالله الجبري

من مواليد 1974 وحاصل على الماجستير في العلوم السياسية.

عمل في الخطوط الجوية الكويتية وترأس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية وحاز عضوية مجلس الأمة في ديسمبر 2012 المُبطل بحكم المحكمة الدستورية وعضوية مجلس 2013 و2016 وعين وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية في الحكومة الأخيرة في 10 ديسمبر 2016.

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد محمد كميخ العازمي

ولد في 17 مايو 1969 بالكويت وحصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة واشنطن سانت لويس سنة 1992 وعلى الماجستير من جامعة واشنطن سانت لويس سنة 1994 وعلى الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة واشنطن سنة 2000.

عمل أستاذا في قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة التعليم العالي.

وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد محمد محسن العفاسي

من مواليد 1971 وحاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة عام 1994 وعلى الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية عام 2006.

يعمل رئيسا للمكتب الفني لقطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع منذ 2015 وعضوا في إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء منذ عام 1995 وهو محكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ العام 2004 وعمل أستاذا منتدبا في قسم القانون بكلية الدراسات التجارية ما بين عامي 2004 و2007.