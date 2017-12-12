استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي، كذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الكويت السفير نورتون دياندرادي ميلورابستا وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سفير جمهورية فرنسا لدى الكويت السفير كريستيان نخلة وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت السفير صقر ابوشتال وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرا لبلاده.

حضر المقابلات رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود.