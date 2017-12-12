بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع قائد القيادة الأميركية الوسطى الفريق أول جوزيف فوتال والوفد المرافق له التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الفريق الخضر اشاد أثناء اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين اذ تمت مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط بالجيش الكويتي العميد الركن محمد الكندري ورئيس مكتب التعاون العسكري الأميركي الجنرال سانت كلمنتي.

كما بحث الفريق محمد الخضر في وقت سابق امس مع المحلق العسكري لجمهورية رومانيا المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية العقيد م. كتالين بيت المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبدالله دشتي.