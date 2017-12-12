صاحب السمو تلقى برقيتي تهنئة من المحمد والغانم برفع الإيقاف الرياضي ونجاح القمة الخليجية

بحفظ الله ورعايته، يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعقد في مدينة إسطنبول.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

هذا، واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ورئيس القضاء رئيس المحكمة العليا بجمهورية اندونيسيا د.محمد حتى علي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سفير جمهورية فرنسا لدى البلاد كريستيان نخلة وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد، عبر فيها سموه عن خالص التهنئة بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مؤكدا سموه على ان التوجيهات السديدة من صاحب السمو الأمير وحرص سموه على إعلاء مكانة الكويت في مختلف المحافل وما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود قد أثمرت جميعها هذه الخطوة.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برسالة شكر جوابية الى أخيه سمو الشيخ ناصر المحمد، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ومن تهان بمناسبة رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مشيدا سموه بجميع الجهود المبذولة والتي أسفرت بفضل الله تعالى عن عودة النشاط الرياضي الكويتي لكرة القدم، مشيرا سموه الى تطلع الجميع الى أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الكرة الكويتية أمجادها المعهودة وتحقيق الإنجازات المنشودة في المنافسات والبطولات الرياضية الإقليمية والدولية، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة الوطن العزيز.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني الأسرة الاقتصادية التي تمثلها الغرفة لسموه بنجاح أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي استضافتها الكويت في الخامس من شهر ديسمبر 2017، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ تأسيسها كان التكامل الاقتصادي الخليجي أحد وأسمى أهدافها باعتباره أحد عوامل تنمية وازدهار جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلا استثناء متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، مشيدا سموه بما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج مرجوة من شأنها الإسهام بتعزيز التعاون المثمر بين جميع الدول الأعضاء في المجلس خدمة لمصالحهم المشتركة وترسيخ روح التكامل ووحدة المصير المشترك راجيا لمعاليه دوام الصحة والعافية والتوفيق للجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

المطاوعة: لجنة قضائية «كويتية ـ إندونيسية» لدفع أطر التعاون

بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمتين الدستورية العليا والتمييز، المستشار يوسف المطاوعة مع نظيره الإندونيسي البروفيسور د.محمد علي أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال القضائي.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي إن المستشار المطاوعة أكد خلال اللقاء أن هذا اللقاء من شأنه دفع أطر التعاون المشترك القضائي مع إندونيسيا، معلنا عن تشكيل لجنة قضائية مشتركة من البلدين تتولى وضع وتنفيذ برامج التعاون الثنائي بما تتضمنه من رؤى لتبادل الخبرات والزيارات والدورات القضائية المشتركة.

وأوضحت أن المستشار المطاوعة وقع مع نظيره الإندونيسي خطاب نوايا وأن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية استقلالية القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة.