الأمير للحكومة الجديدة: مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة

المبارك: لن ندخر وسعاً في الوفاء بمسؤولياتنا والتعاون مع مجلس الأمة

رئيس الوزراء شدد على العمل الجاد والمثمر لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات أبناء الكويت

مريم بندق

حدد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد متطلبات عمل الحكومة الجديدة التي تأتي في ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر.

وأكد سموه، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام سموه صباح أمس في المطار الأميري، أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بكم لتحقيق ما ينشده الوطن العزيز من تنمية شاملة ومستدامة، ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي، والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة. وأوضح سموه أن تحقيق ذلك لن يكون إلا بمضاعفة الجهد والعطاء، والعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف، والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بالمطار الأميري صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث قدم لسموه الوزراء: الشيخ ناصر صباح الأحمد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ صباح الخالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، والفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، وأنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ود.نايف الحجرف وزيرا للمالية، وهند الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب، ومحمد الجبري وزيرا للإعلام، د.باسل الصباح وزيرا للصحة، وبخيت الرشيدي وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، ود.جنان بوشهري وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون الخدمات، ود.حامد العازمي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، وحسام الرومي وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، وعادل الخرافي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والمستشار د.فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه صاحب السمو الأمير كلمة سامية هذا نصها:بسم الله الرحمن الرحيم،سمو الأخ الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراءالإخوة الوزراء..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يسرني أن أرحب بكم وأن أهنئكم وأبارك لكم باختياركم للوزارة مقدرا قبولكم المشاركة فيها والمساهمة في تقاسم مسؤولياتها ومثمنا عاليا الجهود المقدرة التي بذلها سمو الأخ رئيس مجلس الوزراء لتشكيل الوزارة كما لا يفوتني الإشادة بإسهامات إخوانكم الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم الوزارية بكل جدارة وإخلاص، متمنين لهم كل التوفيق.

ويأتي التشكيل الجديد للوزارة في ظل ظروف خارجية دقيقة وتحديات داخلية صعبة تستدعي التعامل معها بحكمة وتبصر وبعد نظر وتتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بكم لتحقيق ما ينشده الوطن العزيز من تنمية شاملة ومستدامة ومواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة ولن يكون ذلك إلا بالعمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكلي ثقة تامة بأنكم أهل لتأدية هذه المسؤوليات، أسال المولى تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم لكل ما فيه خير الوطن وصالح المواطنين وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة رئيس الوزراء

كما ألقى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كلمة هذا نصها:صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد،سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يطيب لي وقد تفضلتم سموكم وكلفتموني وإخواني الوزراء بثقة سموكم الغالية بحمل أمانة العمل الوزاري ومسؤولية الحكم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا الحبيب لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهه على جميع الأصعدة والمستويات فإنني باسمي وإخواني الوزراء نرفع لمقام سموكم أزكى آيات الشكر وعظيم التقدير والعرفان على هذه الثقة التي سوف نعمل جاهدين لنكون أهلا لها.

إننا نعي تماما يا صاحب السمو ما يعترض مسيرة وطننا العزيز من تحديات وما يتعرض له من أخطار وتهديدات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تحيط بنا وهو ما تتعاظم معه المسؤولية ويستوجب مضاعفة الجهود للعمل الجاد المثمر والمنتج لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات وطموحات أبناء الكويت الغالية.

وإنني يا صاحب السمو وإخواني الوزراء نعاهد المولى سبحانه وتعالى ثم نعاهد سموكم على السعي الدؤوب وبذل أقصى الجهد للوفاء بمسؤولياتنا الوزارية، بارين بالقسم الجليل ومسترشدين بتوجيهات سموكم السديدة ولن ندخر وسعا في التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وذلك إيمانا بوجوب هذا التعاون تجسيدا لأحكام الدستور وللأعراف البرلمانية المستقرة وقيم الكويت وتقاليدها الراسخة، آملين أن نحقق معا ما فيه الخير لديرتنا الغالية لتظل دار عز وأمن وأمان واستقرار وواحة للحرية والديموقراطية.

أسأل المولى سبحانه أن يوفقنا جميعا ويمدنا بعون من عنده لنؤدي الأمانة على وجهها الصحيح ونحقق في ظل رايتكم وبقيادتكم الحكيمة وتوجيهات سمو ولي العهد ما فيه رفعة الوطن وتقدمه. حفظكم الله يا صاحب السمو قائدا لمسيرتنا وحفظ الكويت الغالية وأهلها من كل سوء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وحضر مراسم اداء القسم نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي، وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ومدير مكتب صاحب السمو الأمير، أحمد فهد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

نائب الأمير هنأ الحكومة: نسأل الله أن يكلل جهودكم بالنجاح

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة والتي حازت ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هذا نصها:

«سمو الأخ الكريم الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بمناسبة نجاح سموكم بعون الله وتوفيقه في تشكيل الوزارة الجديدة والتي حازت ثقة حضرة صاحب السمو الأمير فإنه لمن دواعي سرورنا أن نبعث لسموكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات مقدرين في هذا المقام جهودكم الحثيثة. وإذ يطيب لنا أن نبارك لسموكم فإننا نسأل المولى جلت قدرته أن يعينكم على تحمل تبعات الأمانة الكبيرة التي أنيطت بكم في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة ويسدد على دروب الخير خطاكم ويكلل بالنجاح جهودكم بالتعاون مع الإخوة الكرام أعضاء حكومتكم الموقرة لأجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبنا الوفي تحقيقا لطموحات أميرنا المفدى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ على كويتنا الغالية أمنها ورخاءها وأن يديم عليها الازدهار والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لراعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الأمير ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني، والله ولي التوفيق.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهنئة إلى الوزراء بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتكليفهم للوزارة الجديدة.

أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته بالثقة الغالية التي أولاها إياهم أميرنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وثقة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم في تحمل أعباء مسؤولياتهم الوطنية الكبيرة وأن يكلل بالنجاح جهودهم لأجل بلوغ نهضة تنموية شاملة لوطننا الغالي وشعبه الوفي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير ذخرا للوطن وقائدا للعمل الإنساني.

بوشهري: مستمرونفي توزيع الوحدات السكنية على المواطنينفرج ناصر

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أمس سعيها إلى استمرار عجلة توزيع القسائم والوحدات السكنية بما يساهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين.

وأعربت الوزيرة بوشهري في تصريح صحافي عقب أدائها اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، عن شكرها لسموه وثقته الغالية في توليها حقيبة وزارة الدولة لشؤون الاسكان ووزارة الدولة لشؤون الخدمات.

كما أعربت عن شكرها لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «لإتاحته الفرصة لي لخدمة الكويت وأهلها وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن».

وأضافت أن الوزير السابق ياسر أبل قطع خطوات كبيرة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان لوضع حلول للقضية الاسكانية وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة الإسكانية وأعضاء مجلس الأمة.

ولفتت إلى أن قطاعي المواصلات والاتصالات يعتبران من ركائز إصلاح وتطوير البنية التحتية للدولة ورافدا مهما للاقتصاد الوطني.

مؤكدة أن وزارة الخدمات تستهدف الارتقاء بهذين القطاعين وتطويرهما بسواعد القائمين عليه ضمن استراتيجية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

العازمي لـ «الأنباء»: هدفي الارتقاء بالمنظومة التعليميةعبدالعزيز الفضلي

أعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة التي منحتها لي، متمنيا ان يكون عند حسن ظن الجميع.

وقال العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انني أضع يدي بيد كل من يعمل على الارتقاء بالمنظومة التربوية، مشيرا الى ان هدفي تطبيق المنظومة التعليمية بشكل متكامل خاصة وانا لست غريبا على الساحة التربوية. وأضاف: متفائل بالمرحلة المقبلة وسألتقي مع قيادات وزارة التربية لأطلع على جميع الأمور وكل ما يتعلق في عمل الوزارة لنستكمل مسيرة من سبقونا، مؤكدا في الوقت نفسه ان الباب سيكون مفتوحا وان المعلم هو أساس العملية التعليمية لذلك هدفنا توفير أفضل الأجواء له لكي يؤدي رسالته على أكمل وجه.

العتل: نثمّن إشراك 5 مهندسين في الحكومة

تمنت جمعية المهندسين الكويتية للحكومة الجديدة التوفيق في أعمالها، داعية الى مزيد من التواصل الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني ودعمه والاستفادة من تجاربه التطوعية في خدمة الدولة والمجتمع.

وبارك رئيس الجمعية م.فيصل العتل لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء تجديد ثقة صاحب السمو، مضيفا أن هذه الثقة وسام على صدورنا جميعا.

وأشار العتل الى أننا نخص الزملاء المهندسين في الحكومة بالتهاني ونتمنى لهم التوفيق ونحن على ثقة بأنهم سيكونون خير من يمثل التكنوقراط في هذه الحكومة وخاصة المهندسين الكويتيين، لافتا الى أن الحكومة الجديدة تضم في عضويتها 5 مهندسين.