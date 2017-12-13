بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس إلى مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت في الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار نائب والي اسطنبول مهمت علي ألوتيس وقائد القاعدة العسكرية إرسلن غوز وسفيرنا لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي وقنصلنا العام لدى اسطنبول محمد فهد المحمد وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه غادر أرض الوطن ظهر امس متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت في الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي ستعقد في مدينة إسطنبول. وقـد كـان في وداع سموه عـلى أرض المطار سمو نائب الأمـير وولـي العهد الشيخ نـواف الأحمـد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وكبـار الشيـوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعـل الأحـمد وسمـو الشيخ ناصـر الـمحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنـائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر الـدفـاع الشيخ ناصر صبـاح الأحمد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيـس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خـالـد الــجراح ونائب رئيس مجلـس الـوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

هذا، ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخـالـد ومدير مكتب صاحب السمـو الأمـير أحمـد فهـد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.