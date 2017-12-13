تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مساء أمس اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد. وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان سمو الأمير محمد بن سلمان اعرب خلال الاتصال عن تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد بالنجاح والتوفيق والسداد لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار بما يخدم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين متمنيا للكويت قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الخير والتقدم والأمن والازدهار.

وذكرت ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان دعا الشيخ ناصر صباح الأحمد الى زيارة بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

وأشارت الى ان الشيخ ناصر صباح الأحمد اعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على تهنئته ودعوته وعلى مشاعره الأخوية والنبيلة والصادقة والطيبة، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.

النائب الأول يتلقى التهنئة من وزير الدفاع القطري

تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اتصالا هاتفيا أمس من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد العطية هنأه فيه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن الوزير خالد العطية أعرب خلال الاتصال عن تمنياته للشيخ ناصر صباح الأحمد بالنجاح والتوفيق لخدمة وطنه والإسهام في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار بما يخدم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيا للكويت قيادة وحكومة وشعبا المزيد من الخير والتقدم والأمن والازدهار.

وأشارت إلى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد اعرب عن شكره وتقديره للوزير خالد العطية على تهنئته وعلى مشاعره الأخوية والصادقة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ دولة قطر الشقيقة تحت ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة قطر.