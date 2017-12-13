سلم الشيخ محمد العبدالله مبعوث صاحب السمو، رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة نيابة عن رئيسة الوزراء البريطانية المساعد العسكري لها الكولونيل جون كلارك وذلك في مقر رئاسة الوزراء.

من جهة أخرى، اجتمع العبدالله أمس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليستر بيرت. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية البريطانية بحث العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءين عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان.