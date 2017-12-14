استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس، سفير سلطنة عمان لدى البلاد د. عدنان بن أحمد الأنصاري، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، كما تركز اللقاء على بحث آفاق تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وأعرب الخالد خلال اللقاء عن تقديره لسفير سلطنة عمان على زيارته، مثمنا علاقات الأخوة والوحدة الخليجية التي تربط بين الكويت وسلطنة عمان ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا تنامي هذا التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الشعبين الكويتي والعماني والشعوب الخليجية بوجه عام.

من جهته، أعرب السفير د. عدنان الأنصاري عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، مثمنا التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية العمانية ومواطنو سلطنة عمان على الصعيدين الرسمي والشعبي في بلدهم الكويت، مؤكدا أن سلطنة عمان ودولة الكويت شعب واحد يربطهما مصير مشترك وعلاقات متجذرة.