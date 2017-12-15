على الجميع العمل للمحافظة على وحدتنا الوطنية

تطوير وحدات وقطاعات الجيش المختلفة بما يخدم رؤية صاحب السمو 2035

لا يتحقق ما نصبو إليه إلا بالبحث العلمي المؤدي لرفع الكفاءة القتالية والارتقاء بالمؤسسة العسكرية

علينا تهيئة وإشراك المجتمع المدني في الفلسفة العسكرية مع المؤسسات لمواجهة كل التحديات والأزمات عبدالهادي العجمي

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على اهمية تطوير وحدات وقطاعات الجيش الكويتي المختلفة بما يخدم رؤية صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة 2035.



وأشار الشيخ ناصر إلى أنه لا يتحقق ما نصبو إليه إلا عن طريق البحث العلمي العسكري الذي من شأنه رفع الكفاءة القتالية والارتقاء بالمؤسسة العسكرية لأعلى المستويات.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ ناصر صباح الأحمد كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية لتهنئته بمناسبة نيل الثقة الأميرية السامية التي أولاها له صاحب السمو بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع وكبار الضباط القادة بالجيش.

وفي كلمة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع شكر من خلالها صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء على منحه هذه الثقة بتعيينه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة.

كما أكد ضرورة عمل الجميع لما فيه مصلحة الكويت والمحافظة على وحدتنا الوطنية، ولفت معاليه الى أهمية تطوير وحدات وقطاعات الجيش الكويتي المختلفة بما بخدم رؤية صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة 2035 ولا يتحقق ما نصبو إليه إلا عن طريق البحث العلمي العسكري الذي من شأنه رفع الكفاءة القتالية والارتقاء بالمؤسسة العسكرية لأعلى المستويات، ويجب علينا تهيئة وإشراك المجتمع المدني في الفلسفة العسكرية مع المؤسسات العسكرية لمواجهة كل التحديات والأزمات، كما اننا لا نغفل عن دور العنصر النسائي في بلدنا ولذلك ستعمل دراسات موضوعية جدية لمشاركتها جنبا إلى جنب مع أشقائها في الخدمة الوطنية العسكرية وسترفع هذه الدراسات إلى القيادة العليا للبت لما فيه مصلحة وطننا الغالي.

وختم كلمته بحث الجميع على العمل بإخلاص وتفان لخدمة هذا الوطن المعطاء، داعيا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء.

بعد ذلك، اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد وبحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف مع مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدين بوزارة الدفاع وكبار الضباط القادة بالجيش، وذلك لمناقشة رؤى وإستراتيجية وزارة الدفاع للسنوات المقبلة.