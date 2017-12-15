أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أهمية الدورات التدريبية في تعزيز تبادل الخبرات والتعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بالدول الشقيقة.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع عقب احتفال القوة الجوية بتخريج الدورة التقدمية الجوية التخصصية للضباط رقم واحد والدورة التأسيسية الجوية للضباط رقم (31)، اللتين عقدتا في مدرسة التدريب التأسيسي والقيادي ما بين 24 سبتمبر و12 ديسمبر بمشاركة ضباط من البحرين ولبنان.

ودعا الفريق الخضر الخريجين الى الاستفادة من المعلومات والتدريبات التي تلقوها خلال فترة تدريبهم، معربا عن ترحيبه بمشاركة الضباط من الدول الشقيقة بهذه الدورات مما يعزز من التعاون المشترك بينها.

من جانبه، أشار آمر معهد القوة الجوية العميد ركن طيار فهد الدوسري في كلمة خلال الحفل الى تميز المناهج والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها المشاركون في الدورتين والتي شملت دروسا عسكرية نظرية وعملية.

حضر الحفل رئيس البعثة اللبنانية ماهر خير ورئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي وآمر القوة الجوية اللواء الركن عبدالله الفودري والقائم بالأعمال في سفارة مملكة البحرين فتحي مال الله وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.