بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نور سلطان نازارباييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئةمماثلتين.

وكان صاحب السمو قد بعث يوم أمس الأول برسالة شكر إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة على ما حظي به سموه والوفد المرافق له خلال ترؤس سموه وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، مشيدا سموه بما توصلت إليه هذه القمة من نتائج مهمة ستسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.