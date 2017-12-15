استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في ديوان وزارة الخارجية أمس المهنئين بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا الخارجية.

وتقبل الخالد بهذه المناسبة تهاني مساعدي وزير الخارجية وعدد من سفراء الكويت الموجودين في البلاد وقيادات ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومنتسبي وزارة الخارجية.

وعبر خلال حفل الاستقبال عن شكره والتقدير لإخوانه وأبنائه من المهنئين والمهنئات، وأعرب عن أطيب التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح في خدمة الكويت ورعاية مصالحها في الخارج في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

من جهة أخرى، استقبل الخالد في مكتبه أمس سفير بروناي دار السلام الصديقة بنجران مصطفى علي الدين بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير التي قدمها أثناء فترة عمله في البلاد وبمساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الخالد سفير الجمهورية القرغيزية الصديقة يوسف بيك شاريبوف بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد. وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير شاريبوف التي قدمها أثناء فترة عمله في البلاد وبمساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين الكويت وقرغيستان.

واستقبل الخالد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة كريستيان نخلة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير نخلة أثناء فترة عمله في البلاد منوها بمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.