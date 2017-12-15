جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد تهنئته إلى سمو الشيخ جابر المبارك، بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتجديد تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء وبتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي برقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، قال الخالد: يطيب لي وباسم إخواني أهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام ان أتقدم إلى سموكم بأصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات، بالثقة التي أوليتموها مجددا من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسموكم خير أهل لهذه الثقة التي هي مبعث اعتزاز الجميع.

ودعا الخالد المولى سبحانه أن يعين سمو الشيخ جابر المبارك على حمل الأمانة والمسؤولية باقتداره المعهود، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا وإقليميا وعالميا، وان يوفقه جل وعلا ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة عطائه المتفاني لأجل كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء، وان يبقيه الله تعالى خير عضد وسند لصاحب السمو وسمو ولي العهد الأمين.

كما بعث محافظ الأحمدي ببرقيات تهنئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وإلى جميع أعضاء الحكومة الجديدة.