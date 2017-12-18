صاحب السمو استقبل ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والنائب الأول و رئيس البرلمان التركي

وهنأ ملك بوتان بالعيد الوطني لبلاده

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) أنس الصالح ان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد تفضل بمكرمة أميرية، حيث تكفل سموه بتغطية كل المصاريف المالية اللازمة لاستضافة البطولة التي ستقام في الكويت في الفترة من 22 الجاري الى 5 يناير المقبل.

وقال الصالح في تصريح لـ «كونا» امس ان «هذه المكرمة الاميرية تضاف الى سجل مبادرات حضرة صاحب سمو الكريمة التي تجسد اهتمام سموه بابنائه الشباب وتشجعهم على بذل قصارى الجهد من اجل رفع اسم الكويت واعلاء مكانتها».

واضاف انه تشرف صباح امس بلقاء صاحب السمو واطلع سموه على آخر الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم البطولة من اجل ظهور هذه الدورة بالمستوى اللائق كونها تجمع اشقاءنا من رياضيين واداريين في دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى الاشقاء في العراق واليمن.

وقال الصالح «اكدت لسمو الامير ان رئيس واعضاء اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة خليجي 23 وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية للتحضير للبطولة والمتطوعين والمتطوعات يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون العمل بالليل والنهار لاستكمال كل المتطلبات المطلوبة منهم حتى يكون الجميع جاهزا ومستعدا لاستضافة فعاليات البطولة سواء يوم الافتتاح ويوم الختام وبقية ايام البطولة بالشكل اللائق والراقي والذي يعكس اهمية هذه البطولة».

واضاف «اوضحت خلال اللقاء انه على الرغم من ضيق الوقت على افتتاح البطولة في 22 الجاري نظرا لأن قرار استضافة الكويت للبطولة لم يصدر الا في الاسبوع الماضي، الا انني اؤكد ان جميع الجهات المعنية باستضافة الكويت لهذه البطولة بدأت ومنذ اليوم الاول لصدور قرار الاستضافة بالعمل على قدم وساق من اجل انهاء كل الترتيبات والاستعدادات لتصبح كافة المتطلبات جاهزة لانطلاق البطولة».

واشاد الوزير الصالح بتضافر الجهود والتعاون القائم بين كل الجهات المعنية لاستضافة هذه البطولة، مشيدا بتسخير هذه الجهات كل امكانياتها لخدمة هذه البطولة من كافة الجوانب بهدف اظهار قدرة وابداع الشباب والشابات الكويتيين على حسن التنظيم والاعداد بالشكل الذي يبين الوجه الحضاري للكويت ويعكس مدى التقدم والرقي والخبرة التي يتمتع بها ابناء الكويت.

هذا واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس البرلمان ب‍جمهورية تركيا إسماعيل كهرمان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب عبدالله فهاد العنزي.

هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

اللجنة المنظمة تعتمد موعد حفل الافتتاح ومباريات «خليجي 23»





أصدرت اللجنة المنظمة لـ «خليجي 23» جدول مباريات البطولة كاملا بعد أن تم اعتماده صباح أمس، وتم توزيعه على كل وسائل الاعلام. وسيكون حفل الافتتاح يوم الجمعة المقبل عند الساعة الـ 5:30 مساء، على أن يفتتح «الأزرق» مبارياته في البطولة أمام السعودية عقبها بساعة، ثم يلعب المنتخبان الإماراتي والعماني مباراتهما في الـ 9.