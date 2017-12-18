استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صـــباح أمـــس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.