بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمس مع رئيس هيئة التعاون العسكري القطري العميد الركن طارق العبيدلي والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي إن اللقاء بين الجانبين تطرق الى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإمداد والتموين العميد الركن علي الشنفا، ومدير التعاون العسكري العميد الركن أحمد الخلف.

وأشارت مديرية التوجيه المعنوي الى أن العميد الركن طارق العبيدلي قام بزيارة هيئة العمليات والخطط، والتقى العميد الركن محمد الكندري وعددا من ضباط الهيئة، حيث تناول اللقاء مناقشة التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.