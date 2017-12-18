المير: ندعو الجمهور الكريم والمهتمين بجوانب الوقف والعمل الخيري والإنساني إلى حضور فعاليات الملتقى الوقفي





يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برعايته الملتقى الوقفي الرابع والعشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «دور العمل الخيري في توطيد العلاقات الدولية»، وقد أناب سموه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي لحضور حفل الافتتاح في التاسعة والنصف صباح اليوم في فندق الريجنسي.

من جانبه، دعا نائب رئيس اللجنة التحضيرية ومساعد المنسق العام للملتقى حمد المير الجمهور الكريم والمهتمين بجوانب الوقف والعمل الخيري والإنساني الى حضور فعاليات الملتقى الوقفي تحت عنوان «العمل الخيري.. نماء للعلاقات الدولية»، لتسليط الضوء على دور العمل الخيري في العلاقات الدولية، واستعراض دور الكويت ومؤسساتها الرسمية والأهلية وأفراد المجتمع في هذا المجال.

وبيّن المير أن فعاليات الملتقى ستبدأ بعد حفل الافتتاح الذي يشمل ضمن فقراته تكريما لشهيدي العمل الخيري والإنساني الشيخ د.وليد العلي والشيخ فهد الحسيني والناشطة الإنسانية في العمل الخيري معالي العسعوسي، والفائزين في مسابقة الكويت الدولية العاشرة لأبحاث الوقف، ومسابقة الكويت الدولية الثالثة لتأليف قصص للأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي، حيث تستمر الندوات والجلسات على مدار يومين، تبدأ بندوة العمل الخيري سفير الأمم، وتضمن ثلاثة محاضرات للمستشار بالديوان الأميري ورئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق، والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف محمد الجلاهمة، ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، بالإضافة إلى د.شيخة بنت عبدالله المسند رئيسة جامعة قطر سابقا.

وأوضح المير أن ثاني ندوات الملتقى ستكون صباح اليوم الثاني وتتناول نماذج خيرية ملهمة، منها بصمة المرحوم د.عبدالرحمن السميط، وبصمة المرحوم عبدالله السريع (عبدالله جوبا)، وبصمة العم يوسف الحجي، بينما تستعرض الندوة الثالثة تجربة الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الرحمة العالمية وتجربة وقف الرسالة الاسكندنافي.

وألمح المير إلى أن الفقرة الختامية للملتقى تأتي انسجاما مع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي لعام 2017، من خلال تقديم تجارب مجموعة فتيات مميزات، مثل ندى الأهدل، الفتاة اليمنية التي أسست مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل، ونخبة من الفتيات الآسيويات من الجامعة الأسيوية للبنات في بنغلاديش، وسيدير هذه الفقرة الإعلامي عمر العثمان.

وفي الختام شكر المير جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، المشاركين في الملتقى من داخل الكويت وخارجها، مثمنا جهود كل من ساهم في إنجاح هذا الملتقى.