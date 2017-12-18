بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم. مشيدا سموه بما حققته دولة قطر من إنجازات حضارية بارزة ومن نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات التي هي محل اعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة قطر المزيد من الرقي والنمو والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة الى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم، متمنيا سموه لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ببرقية تهنئة مماثلة.