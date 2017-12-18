علي الغانم : الوضع الاقتصادي في الكويت مميز وهو ما تؤكده المؤسسات العالمية

الروضان: استمعنا إلى نصائح صاحب لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم إن الوضع الاقتصادي في الكويت أصبح مميزا وهو ما يظهر من خلال تصنيف المؤسسات العالمية للكثير من المؤسسات الكويتية لاسيما البنوك.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب لقائه ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح اليوم أن معظم البنوك الكويتية وكذلك الكثير من الشركات الاقتصادية والمساهمة أصبح لها تصنيف خاص مميز مقارنة بالكثير من المنظمات والبنوك الاخرى على مستوى المنطقة.

وأوضح أنه من هذا المنطلق تم الاتفاق في غرفة التجارة والصناعة مع وزارة التجارة ومع هيئة الاستثمار الاجنبي على اقامة مؤتمر اقتصادي عالمي في الكويت لإبراز هذه الميزات التي حظيت بها تلك المؤسسات الكويتية من قبل المؤسسات العالمية.

ولفت إلى وضع الكويت الاقتصادي مع القوانين الجديدة ودعم الحكومة والتعاون مع القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية ، مبينا أنه من هذا المنطلق حظينا اليوم بمقابلة صاحب السمو الأمير أنا ووزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمارات د.مشعل الجابر".

وأكد الغانم أن صاحب السمو الأمير تحمس لهذا الموضوع إذ سيشمل سموه المؤتمر برعايته وحضوره السنة المقبلة معربا عن الأمل أن يصل المؤتمر المزمع إقامته إلى نتائج ايجابية بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

من جهته قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان في تصريح مماثل إن رعاية وحضور صاحب السمو الامير لهذا الملتقى المزمع إقامته في شهر مارس المقبل بلا شك هي اضافة كبيرة وقوية وجيدة تساعد على تطوير هذا الملتقى مؤكدا على أهمية اقامته في هذا الوقت.

وأضاف الروضان "اليوم استمعنا إلى نصائح صاحب السمو واهتمام سموه البالغ بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي واهتمامه بشكل خاص بهذا الملتقى الذي اعتقد انه فرصه ممتازة ان يقام في هذا التوقيت بشكل محدد".