استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الاسرة الحاكمة الشيخ د.إبراهيم الدعيج الصباح حيث أهدى سموه كتابا بعنوان الشريعة والديموقراطية والدستور الكويتي الصادر حديثا باللغة الإنجليزية.

وقد شكره سموه على هذا الجهد الطيب الذي بذله في إعداد هذا الكتاب والذي سيثري المكتبة الوطنية وسيشكل مرجعا ثقافيا لكل باحث ومفكر متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة السابق الشيخ محمد العبد الله.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات السابق ياسر أبل.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس وزير الصحة السابق د. جمال الحربي. واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس وزير الاشغال العامة السابق م. عبدالرحمن المطوع.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء السابق م. عصام المرزوق.

واستقبل سموه بقصر السيف صبــاح أمس وزير العــدل ووزيــر الدولة لشؤون مجلـس الأمــة السابق د.فالح العزب.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس وزيــر التربيــة ووزيــر التعليـم العالي السابق د. محمد الفارس.

وقد أثنى سموه على جهودهم وإسهاماتهم في نهضة البلاد وبأدائهم لمسؤولياتهم بكل تفان مقدرا سموه لهم جهودهم الصادقة والطيبة خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح أمس وزير الصحــة الشيـخ د. باسل الصباح. واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح أمس رئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي.